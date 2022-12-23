أمطار الوجه وتبوك تظهر جمال الأجواء يوم الجمعة

في خير يوم طلعت فيه الشمس هطلت الأمطار الغزيرة على مدينة تبوك ومحافظة الوجه حيث أظهرت الأمطار الأجواء الجميلة في صباح يوم الجمعة.

أمطار الوجه وتبوك

فقد هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولازالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار، فيما هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت البديعة، وبئر بن هرماس، والعيينة وضواحيهما

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.