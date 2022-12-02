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أمطار رعدية على 4 مناطق بينها مكة المكرمة

2022-12-02 الساعة 12:42
أمطار رعدية على 4 مناطق بينها مكة المكرمة
المواطن - الرياض

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أفاد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، باحتمال سقوط أمطار رعدية على مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وذكر المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الأمطار الرعدية تستمر من 7 لـ 8 ساعات.

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ويصاحب الأمطار الرعدية، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية، وسحب رعدية على مكة وعسير.

تحذيرات جوية

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني فمن المتوقع أن يسود طقس بارد على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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