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أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

2022-12-14 الساعة 8:31
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وشرقية الى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

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