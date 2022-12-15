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أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

2022-12-15 الساعة 8:17
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،الرياض والقصيم تمتد وقد تصل الى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية وشمالية شرقية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي ونصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.

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