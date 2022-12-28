Icon

متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على 6 مناطق

2022-12-28 الساعة 8:35
أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على 6 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
Img

بيل جيتس لا تعجبه إدارة ماسك لتويتر

Img

جامعة القصيم: إيداع مكافأة الطلاب غدًا

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي
آخر الاخبار

النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي

آخر الاخبار
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...
السعودية اليوم

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...
غرائب

عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...

غرائب
بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...
العالم

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...

العالم
جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض
السعودية اليوم

جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض

السعودية اليوم