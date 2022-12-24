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أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 3 مناطق

2022-12-24 الساعة 11:33
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 3 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير في حين لا يستبعد استمرار هطول الامطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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