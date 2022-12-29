أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الآن على محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها.
🛑 أجزاء من محافظة #الطائف ومعظم المراكز التابعة لها تشهد الآن هطول #أمطار من متوسطة إلى غزيرة ،ويتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة وامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/j1tgthk5kK
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 29, 2022
وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: أجزاء من محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
#فيديو#الطائف_الان يشهد أمطار غزيرة
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🎥: ماجد عسيري#أمطار_الطائف pic.twitter.com/EPVBRxL0Hy
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 29, 2022
وتوقع المركز استمرارها خلال الساعات القادمة وامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة.
وفي وقت سابق، رفع ركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار
وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، فإنه يتوقع أن تشمل منطقة مكة المكرمة أضم، ميسان، بداية من مساء اليوم الساعة الـ 11 مساءً وحتى التاسعة يوم غد الجمعة.