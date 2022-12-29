أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الآن على محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها.

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: أجزاء من محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وتوقع المركز استمرارها خلال الساعات القادمة وامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة.

رفع درجة التنبيه

وفي وقت سابق، رفع ركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار

وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، فإنه يتوقع أن تشمل منطقة مكة المكرمة أضم، ميسان، بداية من مساء اليوم الساعة الـ 11 مساءً وحتى التاسعة يوم غد الجمعة.