أمطار على العاصمة المقدسة حتى الـ11 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
ويصاحب هذه الأمطار نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.
كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.