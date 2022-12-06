توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرياض والقصيم حتى صباح غد الأربعاء.
ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هطول الأمطار في الرياض تشمل (الدوادمي، شقراء، عفيف)، وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباح يوم الأربعاء.
بينما تشمل أمطار القصيم (الرس، العمار، المذنب، النبهانية، ضرية، عقول الصقور)، وتستمر حتى الـ 1 صباح غد الأربعاء.
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.
وفقًا للبيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد، فهناك توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة المصحوبة بالرياح الرعدية وزخات البرد.
وحسبما جاء في تغريدة المركز عبر حسابه على تويتر، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق حائل وسميراء والغزالة والشنان، كما تشهد محافظة جدة هطول أمطار رعدية، إلى جانب تدني الرؤية الأفقية بها.