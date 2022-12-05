أمطار غزيرة على الشرقية والقصيم حتى الصباح

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توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الاثنين، احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية والقصيم حتى الساعة الـ 11 من صباح غد الثلاثاء.
وبحسب ما ذكر الدفاع المدني، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإن هطول الأمطار على المنطقة الشرقية تشمل (الخفجي، النعيرية، قرية العليا، القيصومة، حفر الباطن، الجبيل)، أما منطقة القصيم فتشمل (الأسياج، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة، عيون الجواء).
ونبهت الدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.
وبحسب الأرصاد تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.