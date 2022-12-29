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ضرورة متابعة تطورات الحالة الجوية

أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والباحة ونصائح مهمة لـ الدفاع المدني

2022-12-29 الساعة 2:46
أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والباحة ونصائح مهمة لـ الدفاع المدني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

ونشر المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطعي فيديو يوضحان الحالة المطرية التي تشهدها مرتفعات مكة المكرمة والباحة.

متابعة تطورات الحالة

من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، اليوم الخميس، المواطنين لمتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد، والاستناد عليها عند الرغبة في التنقل داخل وبين المحافظات المشمولة بالحالة المطرية.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، مقطع فيديو لتحذيرات ونصائح المديرية العامة للدفاع المدني عند هطول الأمطار.

واشتملت النصائح على عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول تجمعات السيول، فهم لا يدركون مدى الخطورة ومراقبتهم واجبة.

كما تضمنت ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار فيلزم الحذر والانتباه، فضلًا عن عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فيتعذر على الشخص مغادرة مركبته.

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