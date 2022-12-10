أمطار غزيرة على معظم المناطق بدءًا من الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد الأحد وحتى الخميس المقبل على معظم مناطق المملكة.
🛑أمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله من مساء الغد الأحد وحتى الخميس المقبل على معظم مناطق المملكة #مكة_المكرمة #الرياض #المدينة_المنورة #حائل #الشرقية #القصيم
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نرجوا الانتباه ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM@emara_sharqia @jazangov pic.twitter.com/sOazGji3Neقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 10, 2022
وقال المركز في بيان صادر عنه إنه من المتوقع أن يصاحب الأمطار التأثيرات التالية (تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية)، لافتًا إلى بدء تأثيرها من مساء غد الأحد وتزداد من صباح الاثنين وحتى الأربعاء بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وحائل والشرقية والقصيم والباحة وعسير والحدود الشمالية.
كما أكد ذلك خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حيث توقع استمرار انخفاض درجة الحرارة، مع موجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح معظم أيام الأسبوع الجاري.
وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “متوقع الاستمرار في الانخفاض بالحرارة وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح معظم أيام الأسبوع بدءًا من غد الأحد، وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل”.
وأضاف “معلوم أن غدًا مدارس وبداية أسبوع البسوا ولبسوا عيالكم.. العرب تهتم بالشتاء في الملبس والمأكل والمأوى”.
وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، قد تلامس 5 درجات مئوية.
وأوضح القحطاني، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم، أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، التي يتوقع أن تصل درجتها الصغرى ما بين 5- إلى 8 درجات مئوية.
وأضاف أن هذا الانخفاض يمتد إلى مناطق القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى بين 8 إلى 10 درجات مئوية.