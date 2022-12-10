Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط موجة برد وانخفاض الحرارة

أمطار غزيرة على معظم المناطق بدءًا من الغد

2022-12-10 الساعة 8:06
أمطار غزيرة على معظم المناطق بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد الأحد وحتى الخميس المقبل على معظم مناطق المملكة.

تفاصيل الحالة المطرية

وقال المركز في بيان صادر عنه إنه من المتوقع أن يصاحب الأمطار التأثيرات التالية (تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية)، لافتًا إلى بدء تأثيرها من مساء غد الأحد وتزداد من صباح الاثنين وحتى الأربعاء بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وحائل والشرقية والقصيم والباحة وعسير والحدود الشمالية.

كما أكد ذلك خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حيث توقع استمرار انخفاض درجة الحرارة، مع موجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح معظم أيام الأسبوع الجاري.

موجة برد

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “متوقع الاستمرار في الانخفاض بالحرارة وموجة برد متوسطة القوة على مناطق الرياض والقصيم بشكل واضح معظم أيام الأسبوع بدءًا من غد الأحد، وكذلك الشرقية والمدينة وشرق الغربية ولكن بشكل أقل”.

وأضاف “معلوم أن غدًا مدارس وبداية أسبوع البسوا ولبسوا عيالكم.. العرب تهتم بالشتاء في الملبس والمأكل والمأوى”.

انخفاض درجات الحرارة

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، قد تلامس 5 درجات مئوية.

وأوضح القحطاني، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم، أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، التي يتوقع أن تصل درجتها الصغرى ما بين 5- إلى 8 درجات مئوية.

وأضاف أن هذا الانخفاض يمتد إلى مناطق القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى بين 8 إلى 10 درجات مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎