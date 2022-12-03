أمطار غزيرة على وادي الضيقة جنوب شرق الجرد بالقوز

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول بوادي الضيقة جنوب شرق الجرد في القوز، خلال الساعات الماضية.
ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، هطول أمطار وسيول بوادي الضيقة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.