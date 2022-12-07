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أمطار غزيرة وتدفق السيول في بريدة

2022-12-07 الساعة 1:03
أمطار غزيرة وتدفق السيول في بريدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول وبرك من المياه في بريدة بمنطقة القصيم، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول في بريدة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية.

 

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