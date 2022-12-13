أمطار متوقعة على مكة والباحة وعسير اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على 3 مناطق في المملكة وهي: مكة المكرمة والباحة، وعسير.
وقال الدفاع المدني في إنفوجراف توضيحي، اليوم الثلاثاء، على موقع تويتر: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً.
وتابع: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 8 مساءً.
واستطرد: تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً.
من جانب آخر، ناشد الدفاع المدني المواطنين، بالابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، حرصا على سلامتهم.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.