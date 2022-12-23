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أمطار مكة المكرمة تحاصر المركبات وتملأ الشوارع

2022-12-23 الساعة 1:48
أمطار مكة المكرمة تحاصر المركبات وتملأ الشوارع
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة بحسب توقعات الأرصاد.

وأظهرت عدة صور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية – واس – بعض شوارع العاصمة المقدسة وقد امتلأت بمياه الأمطار التي حاصرت المركبات حيث فاضت الشوارع بالمياه.

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تنبيهات

من جانبه حث مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة المواطنين على عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وذلك حفاظًا على السلامة.

ودعا المركز في بيان صادر عنه المواطنين إلى عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار.

رفع درجة التحذير

وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه بإمارة مكة المكرمة إلى تحذير.وحذر المركز من توقعات بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على جدة حتى الساعة 12 مساء يوم الجمعة. وتشتمل الحالة على تأثيرات مصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، وانعدام في الرؤية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

امطار مكة

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