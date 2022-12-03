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أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان حتى الـ9 مساءً

2022-12-03 الساعة 6:31
أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان حتى الـ9 مساءً
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية اليوم على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه التاسعة مساءً.

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أمطار الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع عودة الدراسة غدًا الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتوقع حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول سقوط أمطار على معظم مناطق الملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية وأيضًا الشرقية.

استمرار الحالة المطرية

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “الحالة المطيرة ستبدأ من مساء يوم غد الأحد، وستكون متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض المناطق، وهو ما سيكشفه المركز في تقرير تفصيلي لاحق”، متوقعًا استمرار هذه الحالة لما بعد يوم الثلاثاء المقبل.

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