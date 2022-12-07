أمطار وزخات خفيفة من البرد على الرياض أول أيام المربعانية

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص
شهدت العاصمة الرياض، هطول أمطار متوسطة، مع عدم استقرار في أحوال الطقس وزخات خفيفة من البرد.
هطول أمطار متوسطة على العاصمة #السعودية #الرياضقد يهمّك أيضاً
عبر : @oozlion777 pic.twitter.com/wfsmWt1m88
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 7, 2022
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض ووسطها، ما دفع الأهالي للخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة.
كما أظهر مقطع فيديو آخر، هطول أمطار الخير على الرياض بزخات خفيفة صباح اليوم الأربعاء.
أمطرنا بفضل الله.. الحمد لله #أمطار الخير تهطل على أرض #الرياض بزخات خفيفة صباح اليوم الأربعاء.. فيديو متداول من أحد أحياء غرب الرياض 🌦️ pic.twitter.com/QnnmTipAiI
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 7, 2022
وكانت جمعية الطقس والمناخ، أعلنت في وقت سابق، أنه من المتوقع تشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والكويت والبحرين.
فيما قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن اليوم الأربعاء 1444/5/13هـ متوقع أن يكون أول أيام المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها ٣٩ يومًا.
فيديو لـ #أمطار وسط #الرياض صباح اليوم الأربعاء🌦️@MSUiyD67UnFuypP pic.twitter.com/E1NjamSX4j
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 7, 2022
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.