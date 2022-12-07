أمطار وزخات خفيفة من البرد على الرياض أول أيام المربعانية

شهدت العاصمة الرياض، هطول أمطار متوسطة، مع عدم استقرار في أحوال الطقس وزخات خفيفة من البرد.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض ووسطها، ما دفع الأهالي للخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، هطول أمطار الخير على الرياض بزخات خفيفة صباح اليوم الأربعاء.

أمطرنا بفضل الله.. الحمد لله #أمطار الخير تهطل على أرض #الرياض بزخات خفيفة صباح اليوم الأربعاء.. فيديو متداول من أحد أحياء غرب الرياض 🌦️ pic.twitter.com/QnnmTipAiI — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 7, 2022

أول أيام المربعانية

وكانت جمعية الطقس والمناخ، أعلنت في وقت سابق، أنه من المتوقع تشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والكويت والبحرين.

فيما قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن اليوم الأربعاء 1444/5/13هـ متوقع أن يكون أول أيام ‎المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها ٣٩ يومًا.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.