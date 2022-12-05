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أمطار وضباب على 8 مناطق اليوم

2022-12-05 الساعة 1:29
أمطار وضباب على 8 مناطق اليوم
المواطن - الرياض

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حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس غير مستقر تشهده 8 مناطق بالمملكة اليوم الاثنين.

ضباب

وقال المركز في بيان له على موقع تويتر: اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية.

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أمطار رعدية

فيما يتوقع المركز أن تشهد مناطق القصيم، الباحة، عسير، أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

بينما يتوقع أن تشهد الرياض رياحًا نشطة، وأتربة مثارة.

من جانب آخر، ناشدت مديرية الدفاع المدني المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر، عند هطول الأمطار، وعدم الوقوف أو السير في أماكن تجمع المياه، أو مجرى السيول، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حرصًا على سلامتهم.

حالة مطيرة

وتشهد المملكة حاليًّا حالة طقس مطيرة، في معظم المناطق، فيما تتأهب السلطات لحماية المواطنين على الطرق، وسحب تجمعات مياه الأمطار.

 

 

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