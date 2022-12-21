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مع توقعات بهطول أمطار غزيرة

أمن الطرق يدعو إلى القيادة بحذر بمنطقة مكة المكرمة

2022-12-21 الساعة 4:53
أمن الطرق يدعو إلى القيادة بحذر بمنطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وقال أمن الطرق عبر حسابه بموقع “تويتر” “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الطائف، العاصمة المقدسة، الجموم، خليص، الكامل، جدة) بأن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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دوام عن بعد

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة غدًا الخميس، في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل بسبب سوء الأحوال الجوية.

بدورها أعلنت إدارة تعليم جدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.

وأضافت “سيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

تنبيه متقدم

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كلًا من (جدة، رابغ، بحرة، الكامل، الجموم، خليص، العاصمة المقدسة).

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