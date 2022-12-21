أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي ذوي الإعاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم الأربعاء، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المكلف يحيى القرني ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة فهد الفقير وأعضاء مجلس الإدارة.

منجزات نادي ذوي الإعاقة

واستمع سموه إلى شرح عن منجزات نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض وتاريخ تأسيس النادي والبطولات التي حققها ومسيرته الرياضية على المستويات المحلية والخارجية، ثم التقط الصور التذكارية مع منسوبي النادي والميداليات والكؤوس الحاصلين عليها.

مسيرة النادي

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأربعاء، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المكلف يحيى القرني ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة فهد الفقير وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع الأمير محمد إلى شرح عن النادي والإنجازات التي حققها ومسيرة تأسيسه والبطولات الرياضية التي حققها على المستويات المحلية والخارجية.

ثم التقط الصور التذكارية مع منسوبي النادي والميداليات والكؤوس الحاصلين عليها.