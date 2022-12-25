أمير الشرقية : الجهات المشاركة في تسهيل عبور المسافرين لحضور مونديال قطر نفذت خططها بنجاح

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشكر والامتنان لكافة الجهات الحكومية والخدمية والخاصة التي عملت على تسهيل تنقل الجماهير بين المملكة ودولة قطر الشقيقة خلال فترة كأس العالم التي اختتمت مؤخرًا في الدوحة.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية خلال استقباله اليوم الأحد في مكتب سموه بديوان الإمارة مديري الأجهزة الحكومية المشاركة، أن ما تحقق من نجاح يأتي بتوفيق الله ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة “حفظها الله” والتي أكدت على تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة، لمساندة جهودها خلال البطولة.

وقال سموه ” إن التنظيم الواضح جاء وفق خطة محددة راعت توفير سبل الراحة والاهتمام بدءً من انسيابية الحركة المرورية وتوفر الخدمات الكاملة على الطرق وسهولة الإجراءات أثناء عبور منفذ سلوى مما ترك انطباعًا إيجابيًا لدى المسافرين من الجنسيات المختلفة، ويبرز ما تعيشه المملكة من تطور ونماء”.

خطط أمنية ومرورية

وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال أن الجهات المشاركة في المنطقة وبناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ” حفظهما الله ” نفذت الخطط الأمنية والمرورية والخدمية المعتمدة والتي شملت العديد من الأعمال لتسهيل عبور المسافرين لدولة قطر وفق منظومة متكاملة نجحت في إنجازها بوقت قياسي، وأشار إلى أنه تم الإشراف على رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق المؤدية لمنفذ سلوى وتكليف لجنة السلامة المرورية بذلك بالإضافة إلى متابعة صيانة وإنارة وتطوير وسائل السلامة والتشجير لطرق “الرياض – منفذ سلوى “، “الدمام – منفذ سلوى “.

وتطرق د. البتال للأعمال التي قامت بها أمانة الشرقية وأمانة الأحساء والتي تضمنت إنشاء مواقف النقل الترددي لمنفذ سلوى وسفلتة وإنارة الطرق المحيطة وتركيب 40 كاميرا أمنية إلى جانب توفير دوريات أمن وسلامة على مدار الساعة إضافة لمتابعة تأهيل مهبط طائرات منفذ سلوى.

وأشار د. البتال إلى أنه تم توجيه الهلال الأحمر السعودي لاستحداث مراكز إسعافية لدعم الطرق المؤدية لمنفذ سلوى مع رفع عدد القوى العاملة لبعض المراكز الإسعافية بمحافظة الأحساء، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية صحية استهدفت المسافرين لرفع الوعي الصحي.



حضر اللقاء المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية والدكتور خالد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية واللواء محمد الوذيناني مدير شرطة المنطقة الشرقية والأستاذ ضيف الله العتيبي مدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة الشرقية والمهندس عصام الملا أمين الأحساء والمهندس أحمد الغامدي مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية والمهندس محمد الحسيني مدير شركة مطارات الدمام والعميد عبدالرحمن المفضي مدير جوازات المنطقة الشرقية.