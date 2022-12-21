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خلال لقاء بها في مكتبه

أمير الشرقية يهنئ طالبة جامعة اليمامة المتميزة بالخطابة

2022-12-21 الساعة 7:32
أمير الشرقية يهنئ طالبة جامعة اليمامة المتميزة بالخطابة
المواطن - فريق التحرير

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التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الإمارة، الطالبه جواهر بنت جميل بوبشيت بجامعة اليمامة والتي ألقت كلمة طلاب وطالبات الجامعة بمناسبة الافتتاح.

دعم القيادة

وأشاد أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من دعمٍ واهتمام بقطاع التعليم، وما سخرته من إمكانيات إيماناً منها بهذا القطاع من أهمية في مسيرة التنمية، مشددًا على أن التميز هي وسيلة للتحفيز وتكريم المتميزين وليست غاية في حد ذاتها.

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وبين أن المتميز يجب أن يواصل مسيرته ويسهم في نشر ثقافة التميز لزملائه، مؤكدًا أن التميز ثقافة تبدأ من العائلة وتمر بالمحضن التعليمي وتنتهي بإيجاد مجتمع حريص على التميز والمنافسة، متمنياً سموه للطالبه جواهر التوفيق.

وهنأ الأمير سعود، الطالبه جواهر على تفوقها العلمي وحصولها على نسبة 98.93%، مؤكدًا أن هذا التمييز هو ثمرة للحرص والمتابعة المستمرة من الطالبة وأسرتها وجميع عناصر العملية التعليمية التي ساهمت في إعدادها للوصول الى هذا التميز في الإلقاء والخطابة.

تميز بمسابقة الخطابة

جدير بالذكر أن الطالبة جواهر في أول مشاركة لها حققت مؤخرًا ضمن فريق الجامعة المركز الثاني في مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات باللغة الإنجليزية الدورة الـ22 والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في إمارة دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر والتي اختتمت مؤخرًا بمشاركة 490 طالبًا وطالبة من 10 دول عربية شكلوا 73 فريقاً، تنافست لأول مرة على مدار 4 أيام في مجمع دبي للمعرفة.

فيما قدم جميل بن محمد بوبشيت شكره وتقديره لأمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة ونصائح للابنة جواهر، مؤكداً أن هذا دائمًا من قيادة هذه البلاد التي تحرص على تكريم المتميزين، وتحفيزهم لبذل المزيد في سبيل رفعة هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويجزيه خير الجزاء.

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