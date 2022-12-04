أمير الشمالية يقف احترامًا لتجربة كفيفة حصلت على المرتبة الأولى بالجامعة

في موقف إنساني مُشجع وداعم، وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، احترامًا لتجربة كفيفة حصلت على المرتبة الأولى في الجامعة.

تجربة ملهمة

جاء ذلك خلال حضوره ورعايته لحفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم الأحد، وذلك على مسرح إدارة التعليم بالمنطقة.

وروت ابتهال النصيري التي تخرجت من جامعة الحدود الشمالية بمرتبة الشرف الأولى، تجربتها الملهمة وحصولها على المرتبة الأولى رغم فقدها لبصرها، ليقف الأمير فيصل احترامًا لقصتها مصفقًا لها هو والحضور.

الاهتمام بذوي الإعاقة

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال كلمته أن رؤية المملكة 2030 أكدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة، عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، وتوفير الدعم لهذه الفئة الغالية لتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل من خلال السعي نحو إزالة العقبات والحواجز وتحسين جودة الحياة لهم، وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.

وأشار إلى أن مواكبة العالم بالاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي تعد فرصة لتعزيز التوعية بحقوقهم ومساندتهم على الاندماج في المجتمع، وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية والتوعوبة، وتحسين جودة الحياة لهم، وتعزيز التواصل المجتمعي وتسهيل طريقهم نحو النجاح والإنجاز.

ولفتت إلى حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تسخير الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة الأشخاص ذو الإعاقة، سائلًا المولى – عز وجل – أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.