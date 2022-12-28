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دشن العروض التعريفية بالمنطقة

أمير تبوك : اليوم هو يوم مسك

2022-12-28 الساعة 5:04
أمير تبوك : اليوم هو يوم مسك
المواطن - أحمد العطوي

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم الأربعاء، انطلاقة فعاليات النسخة الرابعة من جولة العروض التعريفية لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، التي تأتي في إطار احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة وتُقام على مدى يومين بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

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البرامج والمبادرات

وزار سمو أمير منطقة تبوك المعرضَ المصاحب لفعالية (جولة مسك)، واطَّلع على البرامج والمبادرات ومسارات المؤسسة الأربعة: مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع، كما اطَّلع على الجهات التابعة لمؤسسة مسك ومعرض الصور الذي يعكس رحلتها نحو صناعة الأثر لمجتمع الشباب خلال 10 أعوام.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة “اليوم باختصار هو يوم مسك في معرض مسك والذي يقوم عليه رجل هو المسك، ونحن فخورون بهذا الشيء” داعيًا سموه للجميع بالتوفيق والتمكين وأن تتحقق أماني ورغبة وأفكار سمو ولي العهد، والذي يحرص  على تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية في المملكة.

مسك

جولة مسك

يذكر أن “جولة مسك” تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، حيث تُقام على “مسرح الجولة” 10 جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 21 متحدثًا من القادة والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال يقدمون للزوار تجاربهم وخبراتهم من خلال التطرق إلى موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع. وتُقدم الجولة من خلال المعرض المصاحب صورة متكاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة، وكذلك التعريف بمسارات مسك والفرص التي توفرها للشباب الطموح، إضافة إلى إقامة 10 ورش عمل تدريبية تخصصية في مجالات متنوعة تمسّ اهتمامات الشباب.

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