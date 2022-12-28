أمير تبوك: خدمة المواطن هي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق

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أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس مع وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكلاء إمارات المناطق، وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.
وفِي بداية اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان، بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات مناطق المملكة، بمناسبة انعقاد اجتماعهم التحضيري للاجتماع السنوي الـ30 لأمراء المناطق، مشيراً إلى أن الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعهم تبشر بالخير وتصب في مصلحة الوطن والمواطن وهي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق, بتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد ومتابعة وزير الداخلية .
ونوه الأمير فهد بن سلطان بمشروعات التنمية والتطور والبناء التي تشهدها جميع مناطق المملكة في مختلف المجالات، والتي تؤكد أن الوطن بعون الله وتوفيقه مستمر في تحقيق رؤى وتطلعات أبنائه، وخصوصاً فئة الشباب والشابات الذين هم عماد رؤية المملكة 2030 , سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
بعد ذلك حضر الجميع مأدبة العشاء التي أقامها سموه تكريماً لمعالي وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق، بحضور رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.