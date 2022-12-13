أمير تبوك يزور منزل الخريصي للاطمئنان على صحته

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك اليوم، بزيارة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينة تبوك، للاطمئنان على صحته، بعد خروجه من المستشفى، داعياً الله العلي القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية.
وعبر الخريصي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة، داعياً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.