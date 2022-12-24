Icon

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن كفالة حقوق الأفراد من المهام الأساسية على عاتق الأمير

أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة لتلمس احتياجات المستثمرين: العدل وضمان الحقوق ديدن القيادة

2022-12-24 الساعة 2:51
أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة لتلمس احتياجات المستثمرين: العدل وضمان الحقوق ديدن القيادة
المواطن - حسن عسير - ابها

مواضيع ذات علاقة

التقى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، في المجلس العام بديوان الإمارة، بعدد من المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار، الصادر بحقها قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة “مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية”، كان ذلك بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز والأطراف ذات العلاقة، لإيضاح ما تم الاتفاق عليه تمهيدًا لتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية في ذلك.

ووجه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة لمقابلة كافة المستثمرين من أهالي منطقة عسير الصادرة لهم أحكام شرعية، لتلمس احتياجاتهم حتى يتم تنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية لاستلام حقوقهم المالية، منوهًا أن كفالة حقوق الأفراد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق أمير المنطقة، ومؤكدًا: “أن العدل وضمان الحقوق هو ديدن القيادة الرشيدة – رعاها الله -“.

قد يهمّك أيضاً
Img

إحصائية تُبشر منتخب الأرجنتين بلقب المونديال

Img

أول اتفاقية لصندوق التنمية لتقديم حلول تمويلية وسكنية للمستفيدين

شكاوى عدد من المستثمرين

يأتي ذلك بعد تقدم عدد من المواطنين المستثمرين بشكاوى ضد الشركة وتظلمهم من طول أمد معالجة إجراءات حقوقهم لديها.

آلية معالجة أوضاع المتضررين

وقد تم: عقد اجتماع تنسيقي بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس مجلس المشرفين للشركة لبحث آلية معالجة وضع المتضررين في ظل صدور عدد من الأحكام القضائية ضد الشركة، وصدور قرار لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية المتضمن:

– إلزام الشركة بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح، أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين.

– وضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.

وقد قدمت الشركة خلال الاجتماع إقرارًا والتزامًا بسرعة التنفيذ، فيما أعلنت هيئة السوق المالية للمستثمرين عبر حساباتها الرسمية بأنها باشرت إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه، حرصًا على حفظ حقوق المستثمرين وحمايتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...
حصاد اليوم

كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...

حصاد اليوم
وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...
حصاد اليوم

وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

الرياضة
إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...
الرياضة

إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...

الرياضة
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
السعودية اليوم

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

السعودية اليوم
المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...
السعودية اليوم

المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...

السعودية اليوم
عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس
العالم

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس

العالم