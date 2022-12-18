أمير قطر: نبارك لشعبنا يومنا الوطني وبطولة كروية استثنائية

وجه أمير قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثان رسالة للشعب القطري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

رسالة تميم

وقال تميم في تغريدة عبر تويتر اليوم الأحد: نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية.

وأضاف: كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار.

تهنئة رئيس الإمارات

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر بيومها الوطني الذي تحتفل به اليوم الأحد.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر، صباح اليوم: نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم.. وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار.

ويتناغم احتفال قطر بعيدها الوطني لهذا العام مع نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، ضمن ختام فعاليات البطولة العالمية التي نظمتها قطر، في أول حدث من نوعه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.