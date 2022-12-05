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وفد رسمي برفقة محمد بن زايد

أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات

2022-12-05 الساعة 12:18
أمير قطر يستقبل رئيس الإمارات
المواطن - متابعة

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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى الدوحة، اليوم الاثنين، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

استقبال رسمي

وقالت وكالة الأنباء القطرية قنا، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تقدم مستقبلي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، صباح اليوم، في زيارة رسمية للبلاد.

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ونظمت دولة قطر مراسل استقبال رسمية لمحمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له.

ثم توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر.

بعدها تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له. وذكرت الوكالة أن عددًا من الشيوخ والمسؤولين القطريين كانوا في استقبال الرئيس الإماراتي، من بينهم: جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

دعوة رسمية

ويرافق رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في هذه الزيارة وفد رفيع، يضم طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك؛ رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي.

وبدأ الرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى قطر، تلبية لدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

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