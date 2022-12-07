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للاستماع لمتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم

أمين الرياض يُلزم رؤساء البلديات بلقاء المواطنين كل اثنين

2022-12-07 الساعة 4:39
أمين الرياض يُلزم رؤساء البلديات بلقاء المواطنين كل اثنين
المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، رؤساء البلديات التي تبلغ 63 بلدية في منطقة ومدينة الرياض، بلقاء المواطنين والسكان والاستماع لمتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف رفع جودة الخدمات، وتحديد يوم الاثنين للقاء مع رئيس البلدية ويتم الإعلان عن الوقت للجمهور والمستفيدين عبر منصات البلدية الرقمية وهو ضمن مجموعة البرامج المقدمة لخدمة المستفيدين، على أن يكون اللقاء الأسبوعي هو الحد الأدنى لرئيس البلدية في لقاء الجمهور.

تقديم أفضل الخدمات

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في المنطقة، ولأهمية عملية التواصل المباشر بين مقدم الخدمة ممثلةً بالبلديات في منطقة الرياض.
يذكر أن هذا التوجيه هو امتداد لتعميم سابق بضرورة النزول ميدانياً لرؤساء البلديات للوقوف على المشاريع في أرض الميدان ومتابعة أعمال البنى التحتية.

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