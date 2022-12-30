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بعد التفاوض مع رونالدو وراموس

أنخيل دي ماريا الصفقة التي يحلم بها النصراويون

2022-12-30 الساعة 3:01
أنخيل دي ماريا الصفقة التي يحلم بها النصراويون
المواطن - مروة نبيل

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أبدت جماهير نادي النصر عن تمنياتها بالتعاقد مع نجم يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

النصر يفاوض صفقات عالمية

وارتبط اسم النصر بالتفاوض مع صفقات عالمية، وفي مقدمتها؛ قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، مدافع باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، نجم برشلونة، سيرجيو بوسكيتس ونجم تشيلسي، نغولو كانتي.

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راموس
راموس – المصدر @SergioRamos

ويُعد رونالدو من أبرز اللاعبين الذين تُشير التوقعات إلى انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي، في صفقة ستجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرًا في العالم، لتتمنى جماهير العالمي التعاقد مع أنخيل دي ماريا.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @FabrizioRomano

الجماهير تتمنى ضم أنخيل دي ماريا

ونشر أحد مشجعي النصر التشكيل المتوقع للفريق في الموسم القادم بعد الصفقات المنتظرة، وشهدت تواجد العديد من نجوم كرة القدم العالميين، بصحبة أنخيل دي ماريا، بجانب أبرز اللاعبين في صفوفه حاليًا.

دي ماريا
دي ماريا – المصدر @Juventusfcar

وتفاعلت الجماهير مع التشكيل المتوقع، وأعربت عن سعادتها بإمكانية التعاقد مع أنخيل دي ماريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم، وأشادوا بالدور الكبير الذي لعبه في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

كما أكدت الجماهير أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قادرة على التفاوض مع أبرز نجوم العالم، وتستطيع حسم الصفقات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به، بجانب القدرات المالية وقوة المنافسات.

دي ماريا
دي ماريا – المصدر @fifaworldcup_ar

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