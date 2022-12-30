أنخيل دي ماريا الصفقة التي يحلم بها النصراويون

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
أبدت جماهير نادي النصر عن تمنياتها بالتعاقد مع نجم يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وارتبط اسم النصر بالتفاوض مع صفقات عالمية، وفي مقدمتها؛ قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، مدافع باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، نجم برشلونة، سيرجيو بوسكيتس ونجم تشيلسي، نغولو كانتي.
ويُعد رونالدو من أبرز اللاعبين الذين تُشير التوقعات إلى انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي، في صفقة ستجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرًا في العالم، لتتمنى جماهير العالمي التعاقد مع أنخيل دي ماريا.
ونشر أحد مشجعي النصر التشكيل المتوقع للفريق في الموسم القادم بعد الصفقات المنتظرة، وشهدت تواجد العديد من نجوم كرة القدم العالميين، بصحبة أنخيل دي ماريا، بجانب أبرز اللاعبين في صفوفه حاليًا.
وتفاعلت الجماهير مع التشكيل المتوقع، وأعربت عن سعادتها بإمكانية التعاقد مع أنخيل دي ماريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم، وأشادوا بالدور الكبير الذي لعبه في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.
كما أكدت الجماهير أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قادرة على التفاوض مع أبرز نجوم العالم، وتستطيع حسم الصفقات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به، بجانب القدرات المالية وقوة المنافسات.