أنخيل دي ماريا الصفقة التي يحلم بها النصراويون

أبدت جماهير نادي النصر عن تمنياتها بالتعاقد مع نجم يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

النصر يفاوض صفقات عالمية

وارتبط اسم النصر بالتفاوض مع صفقات عالمية، وفي مقدمتها؛ قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، مدافع باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، نجم برشلونة، سيرجيو بوسكيتس ونجم تشيلسي، نغولو كانتي.

ويُعد رونالدو من أبرز اللاعبين الذين تُشير التوقعات إلى انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي، في صفقة ستجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرًا في العالم، لتتمنى جماهير العالمي التعاقد مع أنخيل دي ماريا.

الجماهير تتمنى ضم أنخيل دي ماريا

ونشر أحد مشجعي النصر التشكيل المتوقع للفريق في الموسم القادم بعد الصفقات المنتظرة، وشهدت تواجد العديد من نجوم كرة القدم العالميين، بصحبة أنخيل دي ماريا، بجانب أبرز اللاعبين في صفوفه حاليًا.

وتفاعلت الجماهير مع التشكيل المتوقع، وأعربت عن سعادتها بإمكانية التعاقد مع أنخيل دي ماريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم القادم، وأشادوا بالدور الكبير الذي لعبه في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

كما أكدت الجماهير أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قادرة على التفاوض مع أبرز نجوم العالم، وتستطيع حسم الصفقات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به، بجانب القدرات المالية وقوة المنافسات.