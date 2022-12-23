أندري أونانا يعتزل دوليًّا بعد أزمته مع الكاميرون

أعلن الحارس أندري أونانا اعتزاله اللعب دوليًّا مع منتخب الكاميرون، بعد أزمته مع منتخب بلاده التي حدثت على خلفية مشاركته في كأس العالم 2022 بقطر.

وكانت صحيفة Mirror البريطانية قالت: إن أونانا صاحب الـ26 عامًا غادر معسكر منتخب بلاده في قطر يوم 28 نوفمبر الماضي، بعد استبعاده ليمتنع نهائيًّا عن المشاركة في مباريات بلاده في المونديال القطري.

وكان أونانا دخل في خلاف مع المدرب سونج، بسبب طريقة لعب الحارس الكاميروني، لكن الأخير اعترض فتم استبعاده من مباراة صربيا ليقرر ترك معسكر منتخب بلاده نهائيًّا، وشارك بدلًا منه حارس أبها إيباسي أمام صربيا.

تعليق أندري أونانا

وقال أندري أونانا عبر حسابه في “تويتر”: “بعد ساعات طويلة من التدريب، ورحلات لا تنتهي والكثير من المثابرة، يمكنني القول بفخر إنني حققت حلمي الكبير”.

وتابع أونانا: “لكن كل قصة، مهما كانت جميلة، يجب أن تنتهي، وقصتي مع المنتخب الكاميروني قد انتهت. اللاعبون يأتون ويذهبون، الأسماء عابرة، ويبقى منتخب الكاميرون فوق أي شخص وأي لاعب، سيظل حبي دائمًا للكاميرون ومنتخب بلادي وشعب الكاميرون الذي دعمنا دائمًا”.

وواصل حارس إنتر ميلان الإيطالي: “شعوري لن يتغير أبدًا، قلبي الكاميروني سيستمر في الخفقان، وأينما ذهبت سأقاتل دائمًا لرفع علم الكاميرون إلى أعلى مستوى ممكن”.

وكان منتخب الكاميرون ودع منافسات مونديال قطر من الدور الأول.