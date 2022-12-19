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مشيدًا بتنافسه مع ميسي

أنشيلوتي: اللعب بالمنطقة العربية غير مناسب لرونالدو

2022-12-19 الساعة 3:16
أنشيلوتي: اللعب بالمنطقة العربية غير مناسب لرونالدو
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي على إمكانية انضمام قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق العربية.

تعليق أنشيلوتي

وتُخيم حالة من الغموض على مستقبل رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022، وارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

وقال أنشيلوتي: “ثنائية ميسي ورونالدو حفزت كلاهما على اللعب بشكل جيد للغاية والحفاظ على المنافسة العالية… إن ميسي أنهى مسيرته بحصد كأس العالم، لكن رونالدو لم يحققه.. إلا أنه تمتع بمسيرة استثنائية خاصة في ريال مدريد”.

وواصل مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن رونالدو لا يزال يتمتع بمستوى تنافسي للغاية، ولا أعتقد أن اللعب في المنطقة العربية مناسب له، لكنني لا أعرف ما الذي سيفعله في المستقبل”.

رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

ميسي ودي ماريا يصنعان الفارق

وتابع أنشيلوتي خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مودريتش خالد، وسيبقى معنا إذا أراد ذلك ونحن جميعًا على يقين بأنه سينهي مسيرته في ريال مدريد”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “عندما يكون دي ماريا على ما يرام، يمكنه دائمًا أن يصنع الفارق ويمكنه أيضًا أن يفعل ذلك في يوفنتوس. بالأمس أظهر قدراته رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته”.

دي ماريا
دي ماريا – المصدر @fifaworldcup_ar

وأردف أنشيلوتي: “لقد كانت كأس عالم جيدة، كما شاهدنا مباراة نهائية مذهلة للجميع.. استحقت الأرجنتين الفوز، لأنه رغم خسارتها في المباراة الأولى، أصبحوا مقنعين بفضل ميسي الرائع”.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: “كان منتخب الأرجنتين يدعم ميسي بأسلوب دفاعي جماعي واضح وبسيط. كان سكالوني جيدًا لأنه وضع اللاعبين في مكانهم الصحيح، مع تنظيم دفاعي جيد قادر على دعم موهبة ميسي ودي ماريا وألفاريز”.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم مع الأرجنتين

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