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تؤكد لولا الجمهور لما تجاوزتها

أنغام تطمئن جمهورها: أنا عاجزة عن شكركم

2022-12-08 الساعة 6:49
أنغام تطمئن جمهورها: أنا عاجزة عن شكركم
المواطن - فريق التحرير

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وجهت الفنانة المصرية أنغام، رسالة لمحبيها وأصدقائها، وذلك في أول تعليق لها منذ أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أن هذه المحنة تحولت إلى منحة إلهية.

الروح للجسد

وكتبت أنغام على حسابها بموقع “تويتر”: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منّ الله عليّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي”.

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وأضافت: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه حقيقي ألف شكر مش كفاية، أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبدًا”.

واختتمت بالقول “زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليّ.. شكرًا على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعًا شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية”.

وعكة صحية

وكانت الفنانة أنغام قد تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخلت على إثرها إلى المستشفى، وخضعت لعملية جراحية دقيقة، ثم عادت بعدها بعد شعورها بألم أثناء التصوير في برنامجها “أنغام” مع الفنان مصطفى قمر، وتضطر للمكوث لفترة.

فيما أعلن تليفزيون دبي عن عودة الفنانة أنغام إلى برنامجها من جديد بعد فترة من التوقف، وذلك من خلال حلقة مع المطرب اللبناني رامي عياش، اليوم الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “دبي” برومو الحلقة وعلق عليها: “أنغام تعود إليكم بحلقة جديدة مع ضيف مميز.. صاحب الصوت الساحر الفنان اللبناني رامي عياش”.

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