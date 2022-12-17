أن ترتدي لباس نومك في الشارع.. البعض لا يكترث بلوائح الذوق العام!!

نددت الكاتبة والإعلامية ريهام زامكه ببعض الممارسات السلبية التي تسيء للآخرين وتتعدى على حرياتهم لاسيما في الأماكن العامة.

وأضافت زامكه، في مقال لها بعنوان “«فُكّونا» من هذا القرف !”: “لستُ ضد الحريات، فأنا أسير في حياتي على مبدأ: «آكل ما يعجبني، وألبس أيضاً ما يعجبني لا ما يعجب الناس». لكن هناك دائماً (ذوق عام) يجب علينا مراعاته حتى لا نصيب من حولنا بتشوهات بصرية ولوعة كبد!

وبطبيعة الحال؛ لكل مكان في مجتمعنا لباس خاص فيه، مثلاً عند ذهابك للعمل سوف ترتدي ما يليق بالعمل الرسمي، وعند ذهابك للنادي سوف ترتدي ما يليق بالنادي الرياضي، وهكذا… لكن؛ أن ترتدي لباس نومك في الشارع، فأنت (فاهم غلط يالحبيب)!

وتابعت “وبغض النظر عن أي ذوق وأي منظر وأي أخلاق وأي شيء، أود أن أسأل هؤلاء (الهمج) بكل صراحة: ألا تخجلون من أنفسكم وأنتم (تتصرمحون) بثياب نومكم أمام الناس؟! أجيبوني أثابكم الله!”.

فحتى (الرقاصة)، وهي الرقاصة، تحترم بدلتها ولا تلبسها و(تتقصوع) بها في الشارع!

البعض لا يحترم نفسه

وأضافت الكاتبة “مؤسف جداً أن هناك «بعضاً من الرجال» لا يحترمون أنفسهم، ولا يكترثون بلوائح الذوق العام رغم إقرار الأنظمة بمنعها وفرض الغرامات على المخالفين الذين يتجولون في الشوارع والمساجد والأماكن العامة (بثوب النوم)، ضاربين بالناس وبمن حولهم عرض الحائط، وكأنهم يتمشون بكل أريحية في غرف نومهم!”

ومن وجهة نظري أن مثل هذه التصرفات لا بد أن تحكمها شخصية الإنسان وأدبه وأخلاقه ومدى احترامه لنفسه، بعيداً عن اللوائح والأنظمة والمخالفات، فمظهر الشخص الخارجي واهتمامه بهندامه هو الذي يعكس صورته أمام الناس.

ظاهرة مقرفة وغير حضارية

وحتى نتخلص من هذه الظاهرة المُقرفة وغير الحضارية لا بد أن نتعاون جميعاً برصد مخالفات الذوق العام والإبلاغ فوراً عن المخالفين حتى يصبحوا عبرة لأمثالهم من الآخرين.

وعلى طاري الذوق العام؛ كنت قبل عدة أشهر في أحد المطاعم الشهيرة، وفجأة كانت المفاجأة، وبدون سابق إنذار، دخل شخص همجي يرتدي ثوب نوم ونعالاً -وأنتم بكرامة- واقتحم المطعم!

وتابعت الكاتبة طلا أخفيكم ما إن شاهدت ذلك التشوه البصري ومنظره المقزز (انسدت نفسي)، ولكن الحمد لله فقد تدارك (الجرسونات) الموقف وأسرعوا نحوه، لكن ليس ليرحبوا به، بل ليطردوه من المكان”.

وختمت الكاتبة بقولها “وبناء عليه، يا عزيزي الهمجي؛ اسمح لي أن أقول لك استح على وجهك وخلي عندك (شوية دم)، فبالله عليك كيف ترضى على نفسك كل هذه الإهانة؟ كيف ترضى أن تكون (فُرجة للناس) وفوق كل هذا يا ليتك (كاشخ) بل مطرود ولابس ثوب نوم!”