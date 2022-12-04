أهداف اليوم العالمي للتطوع وسببه

يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر من كل عام، حيث يتصدر هذا اليوم مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

نشر ثقافة التطوع

ويهدف اليوم العالمي لنشر ثقافة التطوع في العالم، ودعم جهود المتطوعين، وتعزيز دورهم الفعال في المجتمع لتحقيق أهدافٍ تطويرية مستدامة.

وكانت الأمم المتحدة قد حددت منذ عام 1985 يوم 5 ديسمبر للاحتفال بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم؛ لشكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

أهداف اليوم العالمي للتطوع

ودعت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وبذلك تحفز المزيد من الناس من جميع مسالك الحياة على تقديم خدماتهم كمتطوعين في بلدانهم.

ويتيح اليوم الدولي للمتطوعين الفرصة للمنظمات التي تُعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

أهمية العمل التطوعي

ويعد العمل التطوعي أحد أهم النشاطات الاجتماعية التي تنعكس بالإيجابي على الأشخاص المحيطة بك، كما يوفر العديد من الفوائد الصحة سواء الجسدية أو النفسية.

وتتمثل فكرة العمل التطوعي أيضًا في خلق جو حسن بين العمال، إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.