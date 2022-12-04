أهداف اليوم العالمي للتطوع وسببه

بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص
يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر من كل عام، حيث يتصدر هذا اليوم مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.
ويهدف اليوم العالمي لنشر ثقافة التطوع في العالم، ودعم جهود المتطوعين، وتعزيز دورهم الفعال في المجتمع لتحقيق أهدافٍ تطويرية مستدامة.
وكانت الأمم المتحدة قد حددت منذ عام 1985 يوم 5 ديسمبر للاحتفال بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم؛ لشكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.
ودعت الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وبذلك تحفز المزيد من الناس من جميع مسالك الحياة على تقديم خدماتهم كمتطوعين في بلدانهم.
ويتيح اليوم الدولي للمتطوعين الفرصة للمنظمات التي تُعنى بالعمل التطوعي والمتطوعين الأفراد لتعزيز مساهماتها في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
ويعد العمل التطوعي أحد أهم النشاطات الاجتماعية التي تنعكس بالإيجابي على الأشخاص المحيطة بك، كما يوفر العديد من الفوائد الصحة سواء الجسدية أو النفسية.
وتتمثل فكرة العمل التطوعي أيضًا في خلق جو حسن بين العمال، إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.