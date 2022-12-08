أهم أرقام أسود الأطلس في مونديال 2022

حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم العديد من الأرقام المميزة والتاريخية في مشاركته بالنسخة الحالية لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، وفقًا لفيديو نشرته قناة الكاس عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس.

أقوى دفاع

ويعد المنتخب المغربي أقوى خط دفاع في البطولة لتلقيه هدفًا واحدًا حتى وصوله إلى مرحلة دور الثمانية من كأس العالم 2022.

لعب منتخب أسود الأطلس 3 مباريات بمونديال 2022 بشباك نظيفة دون أن تهتز شباكه.

سجل 4 أهداف في 4 مباريات بالبطولة العالمية.

نال لاعبوه 3 بطاقات صفراء خلال المباريات بكأس العالم في نسخته الحالية بقطر.

لم يحصل لاعبو المغرب على بطاقات حمراء.

المغرب والبرتغال

ويستعد المنتخب المغربي حاليًا لمواجهة منتخب البرتغال “برازيل أوروبا”، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور ربع النهائي بكأس العالم 2022.