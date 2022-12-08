أهم أرقام أسود الأطلس في مونديال 2022

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حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم العديد من الأرقام المميزة والتاريخية في مشاركته بالنسخة الحالية لمونديال كأس العالم 2022 في قطر، وفقًا لفيديو نشرته قناة الكاس عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس.
الأقوى دفاعيًا في مونديال #قطر2022 .. تعرف على أرقام أسود الأطلس#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/5nZhBOeprUقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 8, 2022
ويعد المنتخب المغربي أقوى خط دفاع في البطولة لتلقيه هدفًا واحدًا حتى وصوله إلى مرحلة دور الثمانية من كأس العالم 2022.
لعب منتخب أسود الأطلس 3 مباريات بمونديال 2022 بشباك نظيفة دون أن تهتز شباكه.
سجل 4 أهداف في 4 مباريات بالبطولة العالمية.
نال لاعبوه 3 بطاقات صفراء خلال المباريات بكأس العالم في نسخته الحالية بقطر.
لم يحصل لاعبو المغرب على بطاقات حمراء.
ويستعد المنتخب المغربي حاليًا لمواجهة منتخب البرتغال “برازيل أوروبا”، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور ربع النهائي بكأس العالم 2022.