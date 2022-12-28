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الكرك وشراب الشوكولاتة والكركم أبرزها

أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول الشتاء

2022-12-28 الساعة 4:01
أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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تزامنًا مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأيام، نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، دليلًا حول أشهر المشروبات الساخنة وكيفية جعلها صحية وما يحتويه كل نوع من فائدة صحية على جسم الإنسان.

مشروبات ساخنة مهمة

وذكر الدليل في صفحاته الـ 17 العديد من المشروبات الساخنة التي تتناسب مع أجواء فصل الشتاء منها الكرك، حيث إن أبرز فوائده احتواؤه على الزنجبيل الذي يساهم في التقليل من الغثيان ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع الإصابة بأمراض القلب وغيرها.

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كما شدد المجلس على اختيار حليب غير محلى في الكرك والابتعاد عن إضافة السكر، ومن المشروبات أيضًا القهوة التي تساهم في التقليل من الإصابة بالعديد من الأمراض منها الاكتئاب والأمراض العصبية عند تناولها باعتدال وبحسب الكميات الموصى بها وهي 400 ملجم باليوم أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء، والابتعاد عن إضافة الشراب المحلى لها مثل “لاتيه الفانيليا” وغيره

وأشار إلى أن شراب الشوكولاتة الساخنة مع إضافة القرفة لها مهم، حيث تساعد القرفة على خفض مستوى السكر في الدم وذلك من خلال تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة من هرمون الأنسولين، إضافة إلى أن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية والدموية.

كما أوضح أن المشروبات العشبية التي يتم استخلاصها من النباتات والفواكه والبذور المجففة وغالبًا لا تحتوي على مادة الكافيين مثل شاي الزنجبيل الذي يخفف من آلام المعدة والانتفاخ والغثيان، وشاي النعناع الذي يساعد في حالات عسر الهضم وانتفاخ البطن. الغازات، ويساهم في تقليل التوتر.

بالإضافة إلى مشروب الكركم الغني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، وشاي البابونج الذي يقلل من الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب.

الشاي

ولفت إلى أن الشاي هو المشروب الأكثر انتشارًا في العالم بعد الماء، ويتم استخلاص جميع أنواعه من نبات كاميليا سينينسيس، لكن تختلف نكهات وأنواع الشاي باختلاف مكان حصاد الأوراق وطريقة زراعتها ومعالجتها. ومن أشهر أنواع الشاي: الشاي الأسود (وهو الأشهر في العالم) والشاي الأخضر والشاي الأبيض، حيث يتميز الشاي لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض المزمنة واحتوائه على مركبات الفلافونويد التي تساهم في تحسين صحة القلب، كما أنه يساعد على زيادة اليقظة وتحسين الانتباه والنشاط.

وللحصول على فنجان شاي صحي، قدم نصيحة مهمة وهي “ابتعد عن إضافة السكر “، حيث إن شرب 2-3 أكواب من الشاي غير المحلى يوميًا يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة المبكرة والسكتة الدماغية والوقاية من مرض السكري من النوع 2.

وشدد المجلس من خلال الأدلة على التوقف عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين قبل النوم بحوالي 6 ساعات لتجنب اضطرابات النوم واضطرابات النوم.

استخدام العسل

كما أشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن من يستخدم العسل كبديل صحي للسكر ولا ضرر فيه، فيجب أن يكون استهلاك العسل بكميات محدودة لأن الاستهلاك اليومي والمفرط للعسل يشكل خطرًا على صحتك مقارنة بفوائده.

وذكر مجلس الصحة الخليجي أن مشروب الزنجبيل آمن عند تناوله بكميات طبيعية، ولكن عند تناوله بكميات كبيرة، فإن الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية المضادة للتخثر (مميعات الدم) مثل الوارفارين والأسبرين قد يتعرضون لخطر النزيف.

وكشفت الأدلة عما يشاع في كثير من الأحيان عن وجود أنواع شاي مخصصة لفقدان الوزن وحرق الدهون، ولكن الحقيقة أنه لا توجد طريقة سحرية لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.

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