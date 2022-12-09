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أهم 10 وجهات سفر بُحث عنها على جوجل

2022-12-09 الساعة 8:58
أهم 10 وجهات سفر بُحث عنها على جوجل
المواطن - فريق التحرير

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نشرت شركة جوجل تقريرها السنوي حول اتجاهات البحث هذا العام، الذي يغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، ضمنًا السياحة.

ووفقًا للبيانات المختلفة الصادرة عن شركة التكنولوجيا، هناك قائمة بأهم 10 وجهات شائعة على خدمة البحث عن حجوزات للرحلات الجوية عبر الإنترنت، جوجل فلايتس، والتي تقدم أدلة حول الوجهات التي يرغب الأمريكيون بالسفر إليها هذا العام والعام التالي، وفقًا لسي إن إن.

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وأوضح ممثل من جوجل أنّ الاستعلامات الرائجة هي عمليات البحث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزيارات على مدار فترة متواصلة عام 2022 مقارنة مع عام 2021″.

وتقع أربع من أفضل 10 وجهات، بحث عنها مستخدمو جوجل فلايتس بالولايات المتحدة في أوروبا، وهي: لندن، وباريس، وروما، ولشبونة، التي شهدت موسم سفر متجدد هذا الصيف.

وعاد السيّاح الأمريكيون بأعداد كبيرة إلى أوروبا، خصوصًا إلى فرنسا، حيث كان لهم الفضل بـإنقاذ موسم العطلات الصيفية في البلاد.

وفي حين أن شعبية لشبونة تستعيد حيويتها لحقيقة أنها وجهة جميلة من أجل قضاء العطلة، فمن المحتمل أن بعض عمليات البحث كانت لتذاكر باتجاه واحد.

لشبونة، البرتغال

وتقدّم البرتغال مجموعة من التأشيرات التي تجعل من السهل نسبيًا على الأمريكيين وغيرهم من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الانتقال إليها.

مدينة نيودلهي، الهند

وبشكل عام، كانت الدول في آسيا أبطأ بكثير لجهة إعادة فتح أبوابها مقارنة مع الدول الأوروبية.

نتيجة لذلك، من المقرر أن تفقد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لقبها كأكبر وجهة سفر في العالم هذا العام.

وقد يفسر ذلك سبب احتلال مدينة هوشي مرتبة متقدمة على قائمة اتجاهات رحلات جوجل.

وأعادت فيتنام فتح أبوابها للسياحة في مطلع عام 2022، بينما ظلت الدول الأخرى ذات الشعبية التقليدية مثل اليابان والصين مغلقة.

وافتتحت سلسلة من الفنادق الجديدة في وجهات شهيرة مثل فو كوك، الواقعة في الجزء الجنوبي من البلاد ويمكن الوصول إليها عبر مدينة هو تشي منه.

وفي الوقت نفسه، احتل أكبر موقعين في الهند، مومباي ونيودلهي، قائمة “غوغل” للرحلات الجوية الأمريكية. وأعادت الهند فتح حدودها أواخر عام 2021، ويمكن لحاملي جوازات السفر الأمريكية التقدم للحصول على تأشيرات السفر عبر الإنترنت.

منذ أن أسقطت كندا آخر قيود السفر المتعلقة بـ”كوفيد-19″ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفعت عمليات البحث في الولايات المتحدة.

واحتلت مدينة فانكوفر المركز الثامن على قائمة رحلات “غوغل” الرائجة، بينما احتلت مدينة تورونتو المركز الخامس.

ومع ذلك، فقد هبط التدفق الهائل للمسافرين إلى تورونتو على قائمة مختلفة، في وقت سابق من هذا العام، وحصل مطار تورونتو بيرسون الدولي على تصنيف الأسوأ في العالم بسبب تأخر الرحلات وإلغائها خلال ذروة موسم الصيف.

فيما يلي قائمة بأهم 10 وجهات سفر بُحث عنها على جوجل” في الولايات المتحدة، عام 2022:

لندن

لندن، المملكة المتحدة

مدينة هو تشي منه، فيتنام

باريس، فرنسا

نيودلهي، الهند

تورنتو، كندا

روما، إيطاليا

مومباي، الهند

فانكوفر، كندا

لشبونة، البرتغال

مدينة نيويورك، ولاية نيويورك

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