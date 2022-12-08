أهم 3 أسئلة وإجاباتها حول تسجيل حساب المواطن

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ردت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن على العديد من الأسئلة الهامة التي وردتها اليوم حول تسجيل حساب المواطن بالنسبة للفرد المستقل والعائل على حد سواء.
السؤال الأول الذي تلقته خدمة المستفيدين من مواطن قال فيه: لدي عقد إيجار موثق في منصة إيجار ومدته 3 شهور هل أستحق الدعم من حساب المواطن؟
وردت عليه بالقول: يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل: (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص).
أما السؤال الثاني فكان من زوجة سجين قالت فيه: “زوجي سجين وحاطة العايل مسجون وجاني غير مؤهل وش المطلوب؟
وقالت خدمة المستفيدين ردًا على هذا السؤال: في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل- تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وفي ردها على سؤال حول حالة الدفعة لا يوجد قالت خدمة المستفيدين: “حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا”.