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أكدت اتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات لاحقة

أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق

2022-12-04 الساعة 4:57
أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق
المواطن - واس

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عُقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها “أوبك بلس” اليوم عبر الاتصال المرئي.

استمرار خفض الانتاج

وتماشيًا مع قرار أوبك بلس الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م، الذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس مجددًا استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

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قرارات أوبك بلس

وقررت الدول المشاركة الآتي:

  • إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في أوبك بلس، المنعقد في 19 شعبان 1441هـ، الموافق 12 إبريل 2020م، الذي أُيّد في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمجموعة، المُنعقد في 8 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 18 يوليو 2021م، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثون للمجموعة، المُنعقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.
  • تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.
  • تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس.
  • عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في أوبك بلس، في 15 ذي القعدة 1444هـ، الموافق 4 يونيو 2023م، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في تاريخ 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023م.

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