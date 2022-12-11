أوبك تخفض إنتاج النفط بواقع 700 ألف برميل يوميًّا في نوفمبر

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خفضت دول أوبك إنتاجها بواقع 700 ألف برميل يوميًّا في نوفمبر الماضي، وذلك في أكبر تقليص شهري منذ إبريل، عندما تراجع إنتاج روسيا النفطي بسبب العقوبات.
وأنتجت 13 دولة 28.87 مليون برميل يوميًّا، أي أقل بنحو 850 ألف برميل عن كمية الإنتاج في شهر أكتوبر، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
كما أنتجت روسيا وبقية الدول الأعضاء في “أوبك+” نحو 13.7 مليون برميل يوميًّا بزيادة قدرها 150 ألف برميل.
يأتي هذا النقص الكلي مع بدء أوبك+ بتطبيق تخفيض الحصص، بواقع 2 مليون برميل يوميًّا بهدف الإبقاء على ارتفاع الأسعار، لكن نتيجة إنتاج عدد من دول المنظمة كميات أقل من الكميات المستهدفة يرجح أن تكون التخفيضات الفعلية في الإنتاج أقل بكثير من المطلوب.
وبحسب مسح أجرته ستاندرد آند بورز غلوبل كوموديتي إنسايتس، فإن الفجوة بين حصص المجموعة والإنتاج الفعلي بقيت واسعة في نوفمبر عند 1.89 مليون برميل يوميًّا، لكنه اعتبر ذلك تحسنًا كبيرًا مقارنة بأكتوبر عندما وصل النقص إلى 3.273 مليون برميل يوميًّا، مع ملاحظة أن إيران وليبيا وفنزويلا معفاة من نظام الحصص.
وكشف المسح أن 14 دولة في أوبك قلّصت إنتاجها بالفعل الشهر الماضي مع ازدياد المخاوف من انخفاض الطلب على النفط في الأسواق العالمية.