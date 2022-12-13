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سيرتفع الطلب على النفط في 2023 

أوبك ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022

2022-12-13 الساعة 5:56
أوبك ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، إن توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 سيظل ثابتًا، مضيفة أن هناك اتجاهًا صعوديًا للنمو الاقتصادي في العالم، وذلك مع تراجع الصين عن سياسة زيرو كوفيد.

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نمو الطلب على النفط في 2023

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، توقعت في الشهور الماضية أن الطلب على النفط في عام 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميًا، أو نحو 2.3% وقد أبقت على نفس الأرقام والتوقعات في تقريرها الشهري الحالي.

وقالت أوبك في التقرير: على الرغم من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي مرتفعة وأن مخاطر النمو في الاقتصادات الرئيسية لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهبوطي، إلا أن عوامل الصعود التي قد تعوض التحديات الحالية.

أسباب تقود ارتفاع نمو الاقتصاد

وقال التقرير في قسم منفصل إن حل الصراع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية والتخفيف من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين يمكن أن يوفر بعض الاحتمالات الصعودية للاقتصاد العالمي.

وأظهر التقرير أن إنتاج Opec انخفض في نوفمبر بعد أن تعهد تحالف أوبك+ بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية وضعف الأسعار.

وقالت أوبك إن إنتاجها النفطي في نوفمبر هبط 744 ألف برميل يوميًا ليصل إلى إجمالي 28.83 مليون برميل يوميًا.

أوبك ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022

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