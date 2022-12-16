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قد تفرض عقوبات قريبًا

أوروبا تكشر عن أنيابها لـ ماسك لتعليقه حسابات الصحفيين

2022-12-16 الساعة 10:59
أوروبا تكشر عن أنيابها لـ ماسك لتعليقه حسابات الصحفيين
المواطن - فريق التحرير

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أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن قلقها بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إلون ماسك بفرض عقوبات قريبًا.

تعليق تعسفي

وأفادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، أن الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل “يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية.

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وأردفت: يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك”، مشيرة إلى أن “هناك خطوط حمر وهناك عقوبات قريبًا.

وعلق موقع تويتر الخميس حسابات عدد من الصحافيين الذين يغطون شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسك.

وكتب بعض الصحافيين تغريدات بشأن قرار تويتر تعليق حسابات التي تحدثت عن رحلات لإيلون ماسك على متن طائرة خاصة.

ويعمل هؤلاء الصحافيون في وسائل إعلام بينها “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” بينما طال الإجراء صحافيين مستقلين أيضا.

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