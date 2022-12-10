أوروبا تواجه أقسى اختبار بشتاء 2022

تضرب موجة برد القطب الشمالي القاسية، أوروبا خلال 10 أيام مقبلة، مما سيجعلها في اختبار قاسٍ مع شتاء 2022 وسط نقص إمدادات الطاقة الروسية.

درجات التجمد

وقالت صحيفة بلومبرج الأمريكية، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدول الاسكندنافية إلى 23ْ تحت الصفر، بينما يرتفع الطلب على التدفئة مع بدء اختبار نظام الطاقة وسط العقوبات الغربية التي تحول دون استخدام إمدادات النفط الروسية.

وستستمر موجة البرد التي تجتاح القارة في الأسبوع المقبل، مع توقعات بدرجات حرارة دون الصفر في ألمانيا وثلوج في أجزاء من المملكة المتحدة، مما يعني إنها ستبدأ في الضغط على إمدادات الطاقة التي تعتبر ضرورية لأوروبا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائي.

طلب التدفئة

وأدى الخريف المعتدل إلى الحد من استخدام الغاز وساعد في ملء مواقع التخزين مما خفف من المخاوف بشأن النقص المحتمل لإمدادات الطاقة الروسية.

لكن التحديات بدأت الآن، فيما سيؤدي المزيد من الطلب على التدفئة ونقص العرض من المخزونات النفطية في المملكة المتحدة وألمانيا وشمال أوروبا إلى اختبار الشبكات في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا والسويد.

موجة القطب الشمالي

وقال ألكسندر فييرو ، عالم الأرصاد الجوية لبلومبرج، إن تحركات موجات الضغط المنخفض من القطب الشمالي باتجاه الشرق بالقرب من بلدان الشمال وفوقها تنذر شمال أوروبا بالتجمد خلال أسبوع على الأقل، على الرغم من أن الطقس سيكون أكثر دفئًا حول البحر الأبيض المتوسط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية السويدية إن درجات الحرارة ستنخفض إلى 23ْ تحت الصفر في أقصى شمال اسكندنافيا يوم الاثنين المقبل.

تساقط الثلوج

ويرى محللون آخرون أن هناك فرص تساقط الثلوج على المدى القصير في شمال وشرق اسكتلندا ، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرًا من الثلوج والجليد في جنوب شرق إنجلترا ولندن اعتبارًا من يوم الأحد.

وقال ماتياس ليند ، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الحكومية السويدية: كل شيء يشير إلى أن الطقس البارد سيستمر لمدة 10 أيام على الأقل، والقلق هو أن الظروف القاسية تترافق مع أزمة طاقة متفاقمة في السويد، مع انقطاع التيار الكهربائي في أكبر مفاعل نووي في البلاد مما يزيد من خطر انقطاع الاتصال. وهذا يعني أن أوروبا ستضطر إلى الاعتماد على واردات الطاقة من النرويج وألمانيا وبولندا لضمان وجود ما يكفي للتدفئة والتنقل.

وفي ألمانيا ، تمت الإشادة بالمواطنين لتوفيرهم الغاز عندما كانت درجات الحرارة لا تزال معتدلة في نوفمبر. بينما يرتفع الطلب على التدفئة الآن مع وصول درجات الحرارة إلى حوالي 7ْ تحت الصفر في أماكن مثل برلين وهامبورج، وستميل الأسر إلى رفع درجات حرارة المنازل باستخدام وسائل التدفئة.