Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طقس جليدي يصل لدرجات مفزعة

أوروبا تواجه أقسى اختبار بشتاء 2022

2022-12-10 الساعة 2:48
أوروبا تواجه أقسى اختبار بشتاء 2022
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تضرب موجة برد القطب الشمالي القاسية، أوروبا خلال 10 أيام مقبلة، مما سيجعلها في اختبار قاسٍ مع شتاء 2022 وسط نقص إمدادات الطاقة الروسية.

درجات التجمد

وقالت صحيفة بلومبرج الأمريكية، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الدول الاسكندنافية إلى 23ْ تحت الصفر، بينما يرتفع الطلب على التدفئة مع بدء اختبار نظام الطاقة وسط العقوبات الغربية التي تحول دون استخدام إمدادات النفط الروسية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهيئة السعودية للمحامين تقدم ورشة عمل لتمكين الممارسين المهنيين عبر رحلة رقمية...

Img

خالد البدر: تجديد عقد هيرفي رينارد كارثي

وستستمر موجة البرد التي تجتاح القارة في الأسبوع المقبل، مع توقعات بدرجات حرارة دون الصفر في ألمانيا وثلوج في أجزاء من المملكة المتحدة، مما يعني إنها ستبدأ في الضغط على إمدادات الطاقة التي تعتبر ضرورية لأوروبا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء دون انقطاع التيار الكهربائي.

طلب التدفئة

وأدى الخريف المعتدل إلى الحد من استخدام الغاز وساعد في ملء مواقع التخزين  مما خفف من المخاوف بشأن النقص المحتمل لإمدادات الطاقة الروسية.

لكن التحديات بدأت الآن، فيما سيؤدي المزيد من الطلب على التدفئة ونقص العرض من المخزونات النفطية في المملكة المتحدة وألمانيا وشمال أوروبا إلى اختبار الشبكات في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا والسويد.

موجة القطب الشمالي

وقال ألكسندر فييرو ، عالم الأرصاد الجوية لبلومبرج، إن تحركات موجات الضغط المنخفض من القطب الشمالي باتجاه الشرق بالقرب من بلدان الشمال وفوقها تنذر شمال أوروبا بالتجمد خلال أسبوع على الأقل، على الرغم من أن الطقس سيكون أكثر دفئًا حول البحر الأبيض المتوسط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية السويدية إن درجات الحرارة ستنخفض إلى 23ْ تحت الصفر في أقصى شمال اسكندنافيا يوم الاثنين المقبل.

تساقط الثلوج

ويرى محللون آخرون أن هناك فرص تساقط الثلوج على المدى القصير في شمال وشرق اسكتلندا ، وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرًا من الثلوج والجليد في جنوب شرق إنجلترا ولندن اعتبارًا من يوم الأحد.

وقال ماتياس ليند ، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الحكومية السويدية: كل شيء يشير إلى أن الطقس البارد سيستمر لمدة 10 أيام على الأقل، والقلق هو أن الظروف القاسية تترافق مع أزمة طاقة متفاقمة في السويد، مع انقطاع التيار الكهربائي في أكبر مفاعل نووي في البلاد مما يزيد من خطر انقطاع الاتصال. وهذا يعني أن أوروبا ستضطر إلى الاعتماد على واردات الطاقة من النرويج وألمانيا وبولندا لضمان وجود ما يكفي للتدفئة والتنقل.

وفي ألمانيا ، تمت الإشادة بالمواطنين لتوفيرهم الغاز عندما كانت درجات الحرارة لا تزال معتدلة في نوفمبر. بينما يرتفع الطلب على التدفئة الآن مع وصول درجات الحرارة إلى حوالي 7ْ تحت الصفر في أماكن مثل برلين وهامبورج، وستميل الأسر إلى رفع درجات حرارة المنازل باستخدام وسائل التدفئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎