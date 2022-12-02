أوروجواي تتقدم على غانا بهدفين في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة غانا ضد أوروجواي، اليوم الجمعة، في مباراة تقام حاليًا على ملعب استاد الجنوب ضمن مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
شهدت الدقائق الأولى، بداية هادئة من كلا المنتخبين، وفي الدقيقة الـ7 هجمة لغانا لكنها تمر دون خطورة على مرمى أورجواي، وفي الدقيقة الـ13 خطأ لصالح أوروجواي ضد ساليسو لاعب غانا.
وفي الدقيقة 16، هجمة خطيرة لصالح غانا لكن الحكم يحتسب تسللاً على المهاجم الشاب محمد قدوس.
بعد احتساب الفار الكرة ركلة جزاء..
حارس الأوروغواي ينقذ مرماه من ركلة جزاء أمام غانا والنتيجة تظل تعادلًا سلبيًا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/QystdMKxZw
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النجوم السوداء في الدقيقة 18، بعد العودة إلى تقنية الفار، نتيجة مراجعة الكرة التي سقط فيها محمد قدوس بعد التحام مع حارس أوروجواي، كما أشهر بطاقة صفراء لداروين نونيز لاعب أوروجواي بعد مشادة مع لاعب غانا في الدقيقة 20.
ويهدر لاعب غانا أندريه آيو ركلة الجزاء بغرابة بعد أن سددها ضعيفة بصورة سيئة في الدقيقة 21.
من على خط المرمى.. مدافع #غانا ينقذ مرمى منتخب بلاده من هدف مؤكد لصالح #الأوروغواي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/Y8uel9Lgji
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وفي الدقيقة 23، كاد منتخب أوروجواي أن يسجل الهدف الأول ويعاقب الغانيين على إهدار ركلة الجزاء، بعد انفراد ضائع من نونيز الذي انفرد بحارس غانا وسدد كرة من فوق الحارس لكن ساليسو يتصدى للكرة وينقذها قبل أن تتجاوز خط المرمى.
الهدف الأول لأوروجواي و تفاعل الجماهير بمدرجات استاد الجنوب@Uruguay @AUFoficial#أوروجواي_غانا#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/c6RB7KNUGP
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
من يضيع، يستقبل، قاعدة معروفة في عالم كرة القدم، بعد ضياع ضربة الجزاء من غانا، يحرز جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب أوروجواي، الهدف الأول لمنتخب بلاده، في الدقيقة 26، وجاء الهدف من تسديدة قوية من لويس سواريز داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس غانا وارتدت عند جيورجيان دي أراسكايتا الذي سددها برأسه إلى داخل الشباك.
وبعدها بدقيقة واحدة، كاد أوروجواي يضيف الهدف الثاني، من هجمة خطيرة لكن دفاع غانا تصدى للكرة.
هدف الأوروجواي "32": غانا 0-2 الأوروغواي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/3xXWMo8YbU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
لم يفوت المنتخب الأوروجواي، الفرصة، واستغل حالة التشتت والتقهقر التي أصابت صفوف الغانيين بعد ضياع ضربة الجزاء، وضاعف جيورجيان دي أراسكايتا، رصيده من الأهداف وأحرز الهدف الثاني بالدقيقة 32، من تمريرة بينية من سواريز وصلت عند جيورجيان دي أراسكايتا سددها قوية بيمناه على الطائر مرت تحت يد حارس غانا إلى داخل المرمى.
مرت الدقائق وسط محاولات غانية للعودة إلى المباراة وركلة ركنية في الدقيقة 40 دون خطورة على مرمى أوروجواي، وعند الدقيقة 42 خطأ لصالح أوروجواي ضد الغاني أليدو سيدو.
وفي لقطة مهارية بالدقيقة 44، سواريز يراوغ لاعب غانا بصورة رائعة بعد كوبري رائع بين قدمي لاعب غانا، وينتهي الشوط بتقدم أوروجواي بثنائية أراسكايتا.