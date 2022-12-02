أوروجواي تهزم غانا ويودعان مونديال قطر معًا

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ودع منتخب أوروجواي بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، رغم فوزه على منتخب غانا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات عن المجموعة الثامنة.
هدف الأوروجواي "32": غانا 0-2 الأوروغواي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/3xXWMo8YbUقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
ودخل المنتخب الغاني المباراة ساعيًا للثأر من الإقصاء من مونديال 2010 من دور الثمانية على يد منتخب أوروجواي.
وتحصل المنتخب الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة الـ22 أهدرها أندري أيوا لاعب المنتخب الغاني بغرابة شديدة، ثم كشر المنتخب الأوروجوياني عن أنيابه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ26.
ثم عاد منتخب أوروجواي وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب دي أراسكايتا في الدقيقة الـ32.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، احتج لاعبو منتخب أوروجواي حيث طالبوا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة اللاعب إدينسون كافاني ولكن دون جدوى.
ولم يفلح المنتخب الغاني في إحراز الهدف الأول في شباك منتخب أوروجواي، ليفوز المنتخب اللاتيني بثنائية دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد المنتخب الغاني عند 3 نقاط متذيلًا المجموعة ويودعان معًا مونديال قطر.
هدف الأوروجواي "26": غانا 0-1 الأوروغواي#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/4CV9vuwlQg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022