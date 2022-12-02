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في الجولة الثالثة من دور المجموعات

أوروجواي تهزم غانا ويودعان مونديال قطر معًا

2022-12-02 الساعة 8:25
أوروجواي تهزم غانا ويودعان مونديال قطر معًا
المواطن - محمد سمعه

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ودع منتخب أوروجواي بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، رغم فوزه على منتخب غانا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات عن المجموعة الثامنة.

ودخل المنتخب الغاني المباراة ساعيًا للثأر من الإقصاء من مونديال 2010 من دور الثمانية على يد منتخب أوروجواي.

غانا تُهدر ركلة جزاء

وتحصل المنتخب الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة الـ22 أهدرها أندري أيوا لاعب المنتخب الغاني بغرابة شديدة، ثم كشر المنتخب الأوروجوياني عن أنيابه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ26.

ثم عاد منتخب أوروجواي وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب دي أراسكايتا في الدقيقة الـ32.

أوروجواي ضد غانا

أوروجواي تودع المونديال رغم الفوز

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، احتج لاعبو منتخب أوروجواي حيث طالبوا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة اللاعب إدينسون كافاني ولكن دون جدوى.

ولم يفلح المنتخب الغاني في إحراز الهدف الأول في شباك منتخب أوروجواي، ليفوز المنتخب اللاتيني بثنائية دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد المنتخب الغاني عند 3 نقاط متذيلًا المجموعة ويودعان معًا مونديال قطر.

أوروجواي ضد غانا

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