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أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد

2022-12-07 الساعة 11:01
أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض أوقات ومواعيد الألعاب النارية في بوليفارد وورلد.

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وقال موسم الرياض في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: تعرف على أوقات وأماكن الألعاب النارية في بوليفارد وورلد.

وجاءت الأوقات كالتالي:

7 ديسمبر خارج بوليفارد وورلد

8 ديسمبر بحيرة بوليفارد وورلد

9 ديسمبر خارج بوليفارد وورلد

موسم الرياض

يقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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