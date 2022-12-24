أوكرانيا تطالب بتصفية المصانع العسكرية الإيرانية

طالب مساعد كبير للرئيس الأوكراني بتصفية المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، إذ تتهم كييف طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.

العقوبات الدولية

وكتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، عبر تويتر اليوم السبت، أن إيران تهين بشكل صارخ العقوبات الدولية، ودعا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردًا على ذلك.

وشدد على ضرورة التخلي عن العقوبات غير الفعالة ضد طهران.

يذكر أن روسيا اعترفت بالاستعانة بالدرونز الإيرانية في حربها ضد أوكرانيا، فيما أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية إسقاط عشرات المسيرات الإيرانية الأسبوع الماضي.